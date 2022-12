Transferts - OM : Le mercato n'a pas commencé, Longoria essuie déjà un échec

Axel Cornic

Très attentif à cette Coupe du monde, Pablo Longoria semble avoir trouvé plusieurs joueurs intéressants pour l’Olympique de Marseille. C’est le cas de Bartosz Bereszyński, latéral droit de la Sampdoria, qui a évolué sous les couleurs de la Pologne lors de la compétition mondiale au Qatar. Mais l’occasion semble passée pour l’OM...

Avec le mercato hivernal qui débute dans seulement quelques jours et Pablo Longoria a déjà posé les grandes bases du recrutement qu’il souhaite boucler à l’OM. De nombreux Mondialistes au menu, puisque la compétition au Qatar semble avoir donné des idées au président marseillais.

Longoria suit Bereszyński

D’après les informations de plusieurs médias, l’OM se serait renseigné auprès de la Sampdoria pour Bartosz Bereszyński, vraisemblablement poussé vers la sortie. Ce n’est pas le seul club sur le coup, puisque l’OL et le Torino auraient également pris le pouls pour le latéral droit polonais.

Qui file au Napoli !