Transferts - PSG : Le mercato de Messi s’emballe, le ton est donné

Thomas Bourseau

En fin de contrat en juin prochain au PSG, Lionel Messi pourrait s’en aller voir ailleurs et potentiellement revenir au FC Barcelone. Pour autant, Messi devrait poursuivre au Paris Saint-Germain à en croire Nasser Al-Khelaïfi.

Lionel Messi se trouve dans une forme olympique depuis le début de la saison, que ce soit avec le PSG ou l’ Albiceleste. D’ailleurs, le capitaine de la sélection argentine a inscrit 6 buts depuis le début de la Coupe du monde au Qatar et a, ce dimanche, la possibilité de s’asseoir sur le toit du monde avec l’Argentine si jamais l’Équipe de France venait à s’incliner devant Messi et sa bande. Et après ? Lionel Messi reviendra au PSG pour y remporter la Ligue des champions et y signer une prolongation de contrat selon Guillem Balague. C’est en effet ce que le biographe de Lionel Messi et journaliste à la BBC faisait passer sur sa chaîne YouTube dernièrement.

PSG : Entre Messi et Cristiano Ronaldo, Mbappé a tranché https://t.co/U4RsWIakNC pic.twitter.com/i4O8Vw4lhg — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

Al-Khelaïfi affirme que Messi veut rester au PSG

Le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 20 octobre dernier que le conseiller football Luis Campos et l’ensemble de la direction du PSG s’activaient en coulisse pour prolonger le contrat courant jusqu’en juin prochain de Lionel Messi. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé la tendance sur les ondes de RMC vendredi soir pour l’émission de Rothen s’enflamme . « La prolongation de Messi prioritaire grâce à sa Coupe du monde ? Si on veut tous les deux qu'il prolonge, il va rester. On s’était dit qu’on parlerait après la Coupe du monde. Je confirme mille fois qu’il est très heureux au club, il fait une très bonne saison. Je pense qu’il a envie de rester ».

La presse italienne a lâché une bombe pour Messi