Mercato - PSG : Voilà ce qui freine le transfert de Mbappé au Real Madrid

Thibault Morlain

Quelques mois après avoir prolongé au PSG, Kylian Mbappé serait décidé à faire ses valises. Un transfert est ainsi annoncé pour l’été 2023 et les regardes se tournent alors vers le Real Madrid. Mais voilà que la Casa Blanca aurait quelque peu pris ses distances avec le natif de Bondy. Pour quelles raisons ? Des précisions ont été apportées à ce sujet.

Pour Kylian Mbappé, l’avenir pourrait s’écrire loin du PSG. En effet, malgré un contrat jusqu’en 2024 avec une année supplémentaire en option, il est question d’un départ lors du prochain mercato estival. Pour aller où ? Alors que le Real Madrid est passé proche de recruter Mbappé ces derniers mois, Florentino Pérez n’aurait plus forcément en tête de recruter l’international français désormais.

Mercato - PSG : Le Qatar a fixé un prix démentiel pour Mbappé, c’est du jamais vu https://t.co/3ZL1VhGAEF pic.twitter.com/q9hGg3J7Wx — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

Le Real Madrid passe son tour pour Mbappé

« Il ne faut pas être catégorie et dire que Mbappé ne jouera jamais pour le Real Madrid. Mais on peut dire qu'il ne figure pas parmi les objectifs du club pour l'été prochain. Le Real Madrid ne pas s'épuiser à nouveau dans une signature aussi médiatique que celle-ci », expliquait notamment Edu Pidal, journaliste pour la Onda Cero , dernièrement.

« Il y a plus de méfiance que d’affection à son égard »