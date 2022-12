Coupe du monde 2022 : Mbappé, France… L’Argentine annonce la couleur la finale

Thibault Morlain

Comment stopper Kylian Mbappé ? Telle est l’une des questions que Lionel Scaloni s’est bien évidemment posé avant la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine. Alors que le crack de Bondy sera le danger numéro 1 des Bleus, le sélectionneur des Bleus s’est confié sur cette menace Mbappé, annonçant par la suite la couleur pour ce choc face à la France.

En feu au Qatar lors de cette Coupe du monde, Kylian Mbappé fait bien évidemment peur à l’adversaire. L’Angleterre avait ainsi mis en place un plan pour le contenir, ce qui avait bien fonctionné. Pour l’Argentine, il faudra aussi trouver la clé pour museler du mieux possible le numéro 10 de l’équipe de France pour la finale du Mondial. Forcément, le sujet Mbappé est arrivé sur la table lors de la conférence de presse de Lionel Scaloni ce samedi à quelques heures de la rencontre. Interrogé sur le joueur du PSG, le sélectionneur de l’Argentine a alors fait le point.

« La France a d’autres joueurs »

« Comment freiner Mbappé ? C’est un travail d’équipe plus qu’individuel. Au-delà que ce soit un bon joueur, la France a d’autres joueurs qui le servent et le rendent encore meilleur. Il est encore jeune et va continuer de s’améliorer. Il n’y aucun doute. (…) Le match de demain, c’est Argentine contre la France, plus que Messi contre Mbappé. Chacun a les armes pour que d’autres joueurs décident du match et pas seulement eux », a tout d’abord expliqué Lionel Scaloni.

« Nous savons où nous pouvons faire mal à l’adversaire »