Coupe du monde 2022 : Ancelotti et Zidane laissent le Portugal à Mourinho

Axel Cornic

La désillusion vécue au Qatar aura été fatale pour Fernando Santos. En poste depuis 2014, le sélectionneur portugais est parti et alors que tout le monde se questionne sur l’avenir international de Cristiano Ronaldo, la Fédération portugaise s’efforce de trouver un nouveau capitaine pour guider son navire à la dérive. Le casting est large, mais un favori semble déjà se détacher...

Les Coupes du monde font et défont des carrières et celui du Qatar ne va pas faire exception. Nombreuses sont les stars qui ont potentiellement disputé leur dernier Mondial, avec notamment Cristiano Ronaldo, qui a 37 ans n’a jamais pu rafler le titre le plus prestigieux de la planète football. Mais le quintuple Ballon d’Or n’est pas la seule interrogation au Portugal.

Coupe du Monde 2022 : Mourinho et Cristiano Ronaldo réunis ? La décision retentissante du Portugal https://t.co/Xc3Lgpcnj5 pic.twitter.com/PzxwnKvqqL — le10sport (@le10sport) December 15, 2022

Après Santos, un nouveau cycle va commencer

Car Fernando Santos, qui a notamment remporté l’Euro 2016 face à l’équipe de France, a décidé de quitter son poste après l’élimination de la Seleção das Quinas. Les spéculations vont bon train concernant son successeur, puisque l’intérim de Rui Jorge ne devrait pas durer plus que quelques mois selon les médias portugais.

Au Portugal, on aurait même pensé à Ancelotti et Zidane

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la Fédération portugaise de football n’a pas tardé à ratisser le terrain pour trouver un nouveau sélectionneur. Les noms de Paulo Sousa ou encore de Paulo Fonseca sont évoqués, mais les pistes plus surprenantes ont également été mises en avant avec Carlo Ancelotti et même Zinédine Zidane, qui semble plutôt attendre du mouvement du côté de l’équipe de France.

La Roma ne dit pas non pour Mourinho, mais...