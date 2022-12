Coupe du monde 2022 : Renard dévoile son plan pour battre Lionel Messi

Thibault Morlain

Avant la finale de la Coupe du monde, l’Argentine n’a connu qu’une seule défaite au Qatar. Cela avait fait la surprise puisque l’Arabie Saoudite avait fait tomber Lionel Messi et ses coéquipiers. Un énorme coup réalisé par Hervé Renard qui est revenu sur son plan qui pourrait être d’une grande utilité à l’équipe de France en finale face à l’Albiceleste.

Ce dimanche, la France affronte l’Argentine en finale de la Coupe du monde. Pour les Bleus, l’idée sera bien évidemment de réduire la menace Lionel Messi. Mais comment faire ? Alors que Didier Deschamps et son staff se creusent l’esprit pour cela, L’Equipe a posé la question à Hervé Renard. Ce dernier avait réussi l’exploit de battre l’Argentine avec l’Arabie Saoudite lors du premier match de cette Coupe du monde. Quel a donc été son plan anti Messi ? Renard a répondu.

Coupe du monde 2022 : Messi ou Mbappé, Pochettino dévoile son favori https://t.co/VEgCJd7pvu pic.twitter.com/DGYiXTczSH — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

« On ne s'est pas seulement focalisé sur lui, mais sur lui dans l'ensemble argentin »

« On ne s'est pas seulement focalisé sur lui, mais sur lui dans l'ensemble argentin. Il faut le prendre dans ce contexte pour analyser sa zone d'influence, voir comment les ballons lui arrivent. Il faut surtout appuyer sur (Rodrigo) De Paul qui est, pour moi, un des meilleurs Argentins et un des plus utiles pour placer Messi dans les meilleures conditions. Il est important parce qu'il compense énormément côté droit et son abattage dégage Messi de beaucoup de tâches. Quand ils perdent le ballon, De Paul est là pour lui éviter le travail défensif. Tous les mécanismes entre les deux sont importants à étudier. (…) À la perte du ballon, les autres bossent pour lui. Je ne suis pas dans les petits secrets de Scaloni, mais il l'a déchargé de tout ce travail. Quand ils jouent à quatre derrière, ils ont trois milieux qui travaillent énormément pour approvisionner tout de suite Messi à la récupération », a d’abord expliqué Hervé Renard.

« La priorité était de fermer l’axe »