Coupe du monde 2022 : Messi ou Mbappé, Pochettino dévoile son favori

Thomas Bourseau

Du haut de ses 35 ans, Lionel Messi n’a pas caché avant le début de la compétition que cette Coupe du monde sera sa dernière. Qualifié en finale contre son coéquipier du PSG Kylian Mbappé, Messi mériterait pour l’ensemble de son oeuvre de soulever ce trophée tant convoité selon Mauricio Pochettino.

Comme ce fut le cas lors du 1/8ème de finale de Coupe du monde en 2018, l’Équipe de France va affronter l’Argentine, mais cette fois-ci pour une finale. Les deux nations ont validé leur ticket pour la finale du Mondial au Qatar qui aura lieu dimanche à 16 heures. Lionel Messi remportera-t-il enfin sa première Coupe du monde alors qu’il a avoué qu’elle serait sa dernière ou bien Kylian Mbappé parviendra à imiter Pelé en remportant deux Mondiaux de suite ?

«Toute personne qui aime le football, veut que Messi le fasse dimanche»

Ayant à la fois entraîné Kylian Mbappé et Lionel Messi au PSG jusqu’au printemps dernier, Mauricio Pochettino a tranché. Et bien qu’il ait une belle relation avec le champion du monde français, son cœur penche pour son compatriote argentin et ami de longue date Lionel Messi. « Je suis Argentin, j'ai joué pour l'Argentine, et quand j'étais enfant, mon rêve était de gagner la Coupe du monde. Messi n'est pas différent. Je sais très bien que son rêve est de soulever ce trophée. Tout le monde en Argentine et, je pense, toute personne qui aime le football, veut que Messi le fasse dimanche. Parce que Messi est le football. Et comme il l'a dit, ce sera son dernier match de Coupe du monde ». a avoué Pochettino dans une colonne pour The Athletic dans la journée de vendredi.

Coupe du monde 2022 : Les 6 finales disputées par Lionel Messi avec l’Argentine https://t.co/p33Hl87QSS pic.twitter.com/HFZz6GlP2L — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

«Ce leadership dont il fait preuve est la raison pour laquelle les gens croient enfin que la Coupe du monde pourrait revenir en Argentine»

Par la suite, le technicien argentin a affirmé que Lionel Messi était arrivé à l’âge de la maturation pour amener l’Argentine sur le toit du monde après avoir conquis l’Amérique en 2021 via la Copa America. « En observant Messi pendant cette Coupe du monde, j'ai l'impression qu'il est arrivé ici dans sa meilleure condition, tant physique que mentale, pour aider à gagner pour l'Argentine, même à l'âge de 35 ans. C'est peut-être parce qu'il sait que ce sera sa dernière Coupe du monde, mais il est tellement mature maintenant. Il sait exactement comment il doit se comporter, non seulement sur le terrain mais aussi en dehors. Et je pense que ce leadership dont il fait preuve est la raison pour laquelle les gens croient enfin que la Coupe du monde pourrait revenir en Argentine ».

«Messi est maintenant le leader dont l'Argentine a besoin»