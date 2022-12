Coupe du monde 2022 : Martyrisé par Messi, il raconte

Thibault Morlain

Alors que l'Argentine s'apprête à disputer la finale de la Coupe du monde face à la France, il a fallu notamment sortir la Croatie pour en arriver là. En demi-finale, les vice-champions du monde ont subi la foudre de Lionel Messi et Josko Gvardiol peut notamment en témoigner, lui qui s'est fait balader par La Pulga sur le 3ème but argentin. Le joueur de Leipzig a d'ailleurs raconté cette action.

Après l'Australie et les Pays-Bas, l'Argentine a donc sorti la Croatie pour valider son ticket pour la finale de la Coupe du monde. Auteur d'un doublé, Julian Alvarez a brillé, de même que Lionel Messi. Buteur sur penalty, La Pulga a délivré une passe décisive pour le joueur de Manchester City au terme d'une action exceptionnelle. Messi a en effet fait parler son talent pour se débarrasser du marquage de Josko Gvardiol, qui n'a tout simplement rien pu faire...

« Totalement différent en club et en équipe nationale »

Cette action de Lionel Messi face à Josko Gvardiol a fait énormément parler. Le talent du septuple Ballon d'Or continue encore d'impressionner tout le monde et Messi a martyrisé un nouvel adversaire. Le Croatie a ainsi subi les foudres de La Pulga et suite à cela, Gvardiol a pris la parole. « C’était une belle expérience même si j'ai déjà joué en club contre Messi la saison dernière. Et c’est un type de joueur totalement différent en club et en équipe nationale », a d'abord expliqué Gvardiol, rapporté par RMC .

« Un jour, je pourrai dire à mes enfants que je l'ai marqué pendant 90 minutes »