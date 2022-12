Équipe de France : Le vestiaire de Deschamps interpelle Messi avant l'Argentine

La rédaction

Ce dimanche, l’équipe de France affrontera l’Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022. Lors de cette rencontre, les caméras vont souvent être braquées sur Lionel Messi, grande star de ce Mondial. Présents en conférence de presse ce vendredi, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani se sont enflammés pour la Pulga.

Dimanche, l'équipe de France affrontera l'Argentine lors de cette Coupe du Monde. L'occasion pour les Bleus de remporter le Mondial pour la troisième fois de son histoire. Présents en conférence de presse, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani se sont exprimés à propos de Lionel Messi.

« J'ai passé quatre belles années à Barcelone avec lui »

En conférence de presse, Ousmane Dembélé a longuement évoqué Lionel Messi. L’attaquant du FC Barcelone est notamment revenu sur ses quatre années passées avec l’attaquant argentin. « J'ai passé quatre belles années à Barcelone avec lui. C'est un joueur exceptionnel. L'un des joueurs qui m'a fait aimer le Barça avec Iniesta. J'ai passé quatre belles années avec lui. Dans le vestiaire c'est quelqu'un de simple, il aide les jeunes. Il m'a beaucoup apporté. C'est difficile de le contrer et on va tout faire pour qu'il touche le moins de ballons possibles. (...) Je suis arrivé à Barcelone à 20 ans et j'aimais bien dribbler. Il me disait d'être plus calme avec des temps pour dribbler et des temps pour faire la passe ».

« Tous les joueurs et les Français veulent gagner la Coupe du monde »

« On est l'équipe de France en finale de la Coupe du monde. On se bat pour notre équipe, notre pays. Tous les joueurs et les Français veulent gagner la Coupe du monde et rapporter une troisième étoile. Ce serait bien pour sa carrière que Messi gagne la Coupe du monde mais nous aussi on veut gagner la Coupe du monde. (...) Tout joueur de football veut gagner la Coupe du monde. Il a eu une grande carrière et il lui manque ce trophée mais on représente notre pays. On veut gagner la Coupe du monde. J'espère que la France va gagner ce Mondial. » poursuit Ousmane Dembélé, qui ne compte pas laisser le trophée à son ancien coéquipier.

