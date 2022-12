Equipe de France : Dembélé lâche ses vérités sur Lionel Messi

Thibault Morlain

Lors de la finale de la Coupe du monde, les caméras vont notamment être braquées sur Lionel Messi, qui rêve d'enfin décrocher ce trophée. Face à lui et l'équipe d'Argentine, il y aura toutefois l'équipe de France, au sein de laquelle certains connaissent d'ailleurs très bien La Pulga. C'est le cas d'Ousmane Dembélé, son ancien coéquipier à Barcelone. Il s'est d'ailleurs exprimé ce vendredi sur Messi.

Un trophée fuit encore et toujours Lionel Messi : la Coupe du monde. Mais ce dimanche, le numéro 10 de l'Argentine aura l'occasion d'enfin le remporter après l'avoir loupé en 2014. Mais voilà que se dresse l'équipe de France sur la route de Lionel Messi et l'Albiceleste. Alors que ce duel s'annonce très serré, le nom de La Pulga est au coeur de toutes les discussions. Ce vendredi, en conférence de presse, Ousmane Dembélé n'a bien évidemment pas échappé aux questions sur son ancien coéquipier au FC Barcelone.

« J'ai passé quatre belles années à Barcelone avec lui »

A l'instar d'Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé va donc retrouver Lionel Messi face à lui dimanche en finale de la Coupe du monde. Et à propos du capitaine de l'Argentine, le joueur de l'équipe de France a confié : « J'ai passé quatre belles années à Barcelone avec lui. C'est un joueur exceptionnel. L'un des joueurs qui m'a fait aimer le Barça avec Iniesta. J'ai passé quatre belles années avec lui. Dans le vestiaire c'est quelqu'un de simple, il aide les jeunes. Il m'a beaucoup apporté. C'est difficile de le contrer et on va tout faire pour qu'il touche le moins de ballons possibles. (...) Je suis arrivé à Barcelone à 20 ans et j'aimais bien dribbler. Il me disait d'être plus calme avec des temps pour dribbler et des temps pour faire la passe ».

« Ce serait bien pour sa carrière que Messi gagne la Coupe du monde mais... »