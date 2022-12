Équipe de France : Grosse inquiétude pour Deschamps avant l’Argentine ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Pour la deuxième fois de suite, l’équipe de France s’est hissée en finale de la Coupe du monde. Un exploit retentissant pour les Bleus qui tenteront dimanche de faire tomber l’Argentine afin de s’offrir une troisième étoile. Cependant, les hommes de Didier Deschamps vont devoir cravacher puisque les deux précédentes rencontres auraient laissé des traces au niveau physique.

L’équipe de France l’a fait, elle disputera dimanche une deuxième finale de Coupe du monde de suite. Vainqueurs en 2018, les Bleus espèrent répéter l’exploit en venant à bout de l’Argentine de Lionel Messi. Mais cette fois-ci, les données sont différentes pour Didier Deschamps. Il y a quatre ans, la Croatie avait joué sa demi-finale un jour après les Bleus et s’était coltinée trois prolongations. L’Argentine n’en a joué qu’une et a un jour de repos de plus.

Des Bleus touchés physiquement

Ce qui pourrait avoir un impact clair sur le match, surtout que l’équipe de France sort de deux rencontres épuisantes. D’après les informations du journal La Provence , le quart de finale contre l’Angleterre et la demie face au Maroc auraient laissé quelques traces au niveau physique.

L’Argentine de Messi attend les champions du monde