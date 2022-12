Équipe de France : Lionel Messi provoque un gros débat chez les Bleus

Guillaume de Saint Sauveur

Qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde 2022 après avoir battu le Maroc, l’équipe de France défiera donc l’Argentine de Lionel Messi pour cet ultime rendez-vous dans le Mondial. Et si certains joueurs français estiment que La Pulga reste à ce jour le meilleur joueur du Monde, Aurélien Tchouaméni ne partage pas cet avis. Le débat est amorcé chez les Bleus.

Dimanche, l’équipe de France affrontera l’Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022, au Qatar, avec un objectif majeur en tête : conserver son titre. Il faudra donc pour cela parvenir à museler l’attaque de l'Albiceleste, emmenée par un grand Messi, déjà auteur de 5 buts et 3 passes décisives depuis le début du Mondial. Le numéro 30 du PSG sera donc le danger numéro un pour l’équipe de France lors de cette finale, mais une question persiste à son sujet : à 35 ans, Messi est-il toujours le meilleur joueur du monde ?

Griezmann et Tchouaméni en désaccord sur Messi

De son côté, Antoine Griezmann n’affiche aucun doute, lui qui a côtoyé Messi au FC Barcelone : « C’est le meilleur joueur du monde. Quand une équipe a Leo avec elle, c'est complètement différent. On a vu presque tous les matches, on sait comment ils jouent. C'est une équipe très difficile, ils sont en pleine forme, c'est un groupe qui vit bien, comme le nôtre. Cela ne va pas être un match facile, ils auront leurs supporters avec eux ». Mais son coéquipier Aurélien Tchouaméni n’est pas d’accord, et opte plutôt pour Kylian Mbappé : « Messi ou pas Messi, c'est juste une finale de Coupe du monde. Que ce soit Messi ou un autre, on veut juste gagner. Pour moi, c'est Kylian. C'est Kylian et je veux qu'il le prouve au prochain match », a lâché le milieu de terrain de l’équipe de France et du Real Madrid. Le débat est lancé.

Deschamps évoque la menace Messi