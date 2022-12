Coupe du Monde 2022 : Entre Mbappé et Messi, Al-Khelaïfi a révélé son choix avant la finale

La rédaction

Ce dimanche (16h) se dispute la finale de la Coupe du monde entre l'Argentine de Lionel Messi et la France de Kylian Mbappé. Un choc au sommet porté par deux joueurs du PSG, de quoi ravir le président du club parisien Nasser Al-Khelaïfi qui se réjouit d'avance d'avoir un joueur qui va soulever le plus prestigieux trophée du football de sélection.

Si le l'équipe nationale du Qatar a été décevante, Nasser Al-Khelaïfi peut se réjouir de la réussite des joueurs parisiens dans ce Mondial. En effet, qu'importe le résultat de la finale entre l'Argentine et la France, le PSG aura un champion du monde au sein de son effectif, soit Lionel Messi, soit Kylian Mbappé. Une consécration pour le président du PSG.

«J'ai hâte d'être à cette finale»

Invité de l'émission d' RMC Rothen s'enflamme , Nasser Al-Khelaïfi a balayé de nombreux sujets et s'est attardé sur la finale à venir entre l'Argentine de Lionel Messi et la France de Kylian Mbappé, et le président parisien se réjouit d'avance de cette affiche : « Mon club est français, mon deuxième pays, c’est la France, mais aussi, j’ai un joueur en Argentine, Messi, et c’est la dernière Coupe du monde pour lui. Kylian, c’est le seul joueur du PSG qui joue deux finales à la suite. C’est magnifique. J’ai hâte d’être à cette finale, parce que c’est un grand plaisir pour moi », a-t-il confié.

«J'espère que ça sera la France»