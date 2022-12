Mercato - PSG : Lionel Messi a vendu la mèche pour son avenir ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 35 ans, Lionel Messi va devoir trancher. L'international argentin voit son contrat avec le PSG prendre fin en juin prochain et est sollicité par plusieurs équipes. Mais en coulisses, le joueur penchait pour une prolongation avec le club parisien. Son entente avec Christophe Galtier serait idéale et il apprécierait, désormais, la vie parisienne.

Après le feuilleton Kylian Mbappé en 2022, voilà qu'un nouveau dossier chaud atterrit sur le bureau du PSG, et pas n'importe lequel. Celui qui concerne Lionel Messi. L'international argentin voit son bail expirer en juin prochain et comme avec Mbappé, il faudra le convaincre de rester avec des arguments financiers, mais surtout sportifs. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi en a bien conscience et a pris les devants dans ce dossier Messi.

Nasser Al-Khelaïfi s'attaque au dossier Messi

Alors que la concurrence du FC Barcelone et de l'Inter Miami est toujours présente, le président du PSG aurait profité de la présence du clan Messi au Qatar pour discuter avenir et prolongation. La teneur des discussions n'ont pas été dévoilée par L'Equipe . Mais en coulisses, Al-Khelaïfi se montre particulièrement optimiste dans ce dossier Messi.

Le PSG optimiste, mais...

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG estime que Lionel Messi a de grandes chances de prolonger son contrat. Une tendance confirmée par The Télégraph. Le joueur de 35 ans serait prêt à prolonger son contrat d'une saison, notamment si les « les conditions sont bonnes » .

Messi aimerait travailler sous les ordres de Galtier

Le média anglais annonce que cela pourrait passer par de bonnes prestations en Ligue des champions, mais aussi par un projet sportif solide. En public, il annonce qu'il n'a pris aucune décision. Mais en privé, il n'hésite pas à louer le travail effectué par Christophe Galtier, mais aussi à vanter la beauté de la capitale parisienne. Tous les feux sont au vert pour Messi.