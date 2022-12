Messi, Mbappé, Griezmann... Avant la finale, quel est le meilleur joueur de la Coupe du monde ?

Arthur Montagne

Dimanche, l'équipe de France et l'Argentine s'affronteront afin de décrocher une troisième étoile. Après un mois de compétition, la sentence va donc tomber et désigner un nouveau champion du monde. Une rencontre qui sera également cruciale pour désigner le meilleur joueur du tournoi. Mais selon vous, quel est le meilleur jusque-là ?

L'affiche de la finale de la Coupe du monde est donc connue. En venant à bout du Maroc (2-0), l'équipe de France a rejoint l'Argentine et disputera sa deuxième finale de suite, la quatrième de son histoire. Et comme l' Albiceleste , les Bleus tenteront de décrocher une troisième étoile. Ce match désignera également très probablement le meilleur joueur du tournoi. Mais jusque-là, lequel a la plus brillé ?

Argentine, France... Qui sera champion du monde ? https://t.co/Mi5hDDBjK4 pic.twitter.com/czBNbuabqu — le10sport (@le10sport) December 15, 2022

Messi/Mbappé, le choc des stars

Une chose est sûre, au Qatar, les stars ont répondu présent. Lionel Messi et Kylian Mbappé sont actuellement les deux meilleurs buteurs de la Coupe du monde et tenteront de se départager en finale. Les deux attaquants du PSG brillent, mais alors que l'Argentin a porté son équipe jusque-là, le Français a été plus discret contre l'Angleterre et le Maroc. Autre star, Luka Modric a prouvé qu'il restait l'un des meilleurs milieux de terrain du monde et tentera de le prouver une nouvelle fois lors de la petite finale pour offrir la troisième place à la Croatie. Autres cadres, Antoine Griezmann et Olivier Giroud sont également impressionnants.

Amrabat, Ounahi et Alvarez, les révélations

Mais comme à chaque fois, la Coupe du monde permet de révéler de grands talents. Et cette année, la surprise est venue du Maroc, première nation africaine à atteindre les demi-finales d'un Mondial. Et les Lions de l'Atlas ont été emmenés par Sofyan Amrabat et Azzedine Ounahi, éblouissants durant toute la compétition. Du côté de l'Argentine, c'est Julian Alvarez qui s'est révélé. D'abord remplaçant, l'attaquant de Manchester City a pris la place de Lautaro Martinez et s'est offert un doublé contre la Croatie en demi-finale.



Selon vous, quel est le meilleur joueur de la Coupe du monde jusque là ?