Coupe du monde 2022 : Macron s'enflamme pour cette star du Maroc

Il n'y aura donc pas de finale de Coupe du monde pour le Maroc. Le parcours exceptionnel des Lions de l'Atlas s'est stoppé face à l'équipe de France, trop forte. Les hommes de Walid Regragui avaient pourtant montré de belles choses au Qatar, à commencer par Sofyan Amrabat, impressionnant à chaque rencontre. Un talent remarqué par tout le monde, y compris par Emmanuel Macron.

Tout au long de la Coupe du monde, le Maroc a impressionné. Un joueur a d'ailleurs particulièrement attiré la lumière : Sofyan Amrabat. Au milieu de terrain, le joueur de la Fiorentina a enchainé les énormes performances. De quoi d'ailleurs lui ouvrir de très belles portes pour son avenir. Les compliments pleuvent désormais pour Amrabat, qui a notamment vu Emmanuel Macron, président de la République, s'enflammer pour lui.

Been told France president Emmanuel Macron has visited Morocco’s dressing room after the game and told Sofyan Amrabat that he has been “the best midfielfer of the tournament” in front of all the squad. 🇲🇦🤝🏻 #Qatar2022 pic.twitter.com/Ya9dOlB7u8