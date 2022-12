Transferts : Annoncé à l'OM, Amrabat se lâche sur son mercato

Axel Cornic

A quelques heures du choc en demi-finale de la Coupe du monde face à l’équipe de France, Sofyan Amrabat est revenu sur l’énorme intérêt qu’il suscite depuis le début de la compétition. L’Olympique de Marseille serait sur le coup, mais en Espagne deux nouvelles pistes pourraient bien s’ouvrir, avec le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid.

Le parcours historique du Maroc à la Coupe du monde va changer la carrière de plusieurs joueurs. C’est le cas de Sofyan Amrabat, déjà bien connu par les suiveurs de la Serie A, mais qui pourrait franchir un nouveau palier lors du mercato de janvier. Révélation du mondial, le milieu de la Fiorentina aurait notamment tapé dans l’œil de l’OM...

Transferts - OM : Un club de Ligue 1 veut torpiller le mercato de Longoria https://t.co/UnIhgEKuy7 pic.twitter.com/iQbhUA2PI2 — le10sport (@le10sport) December 14, 2022

« C'est un grand honneur d'être associé à ces clubs, mais... »

Ce mercredi, MARCA publie toutefois un entretien ou Amrabat est questionné sur un supposé intérêt du FC Barcelone et de l’Atlético de Madrid. « C'est un grand honneur d'être associé à ces clubs. En ce moment, je joue pour la Fiorentina. J'ai beaucoup de respect pour mon club, c'est une grande équipe » a confié le milieu marocain. « J'ai un excellent entraîneur et une relation merveilleuse avec le propriétaire Rocco Commisso, qui m'a amené à la Fiorentina, ainsi qu'avec Joe Barone (directeur général du club) et Daniele Prade (directeur sportif). J'ai beaucoup de respect pour eux et pour le club ».

« Simeone ? J'aime son style de jeu »