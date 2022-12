Mercato - OM : Il brille à la Coupe du monde, Longoria va tenter sa chance

Axel Cornic

Véritable sensation de cette Coupe du monde, le Maroc est formé de plusieurs joueurs qui pourraient beaucoup faire parler d’eux au mois de janvier. C’est le cas de Sofyan Amrabat, l’un des meilleurs éléments des Lions de l’Atlas qui est actuellement sous contrat avec la Fiorentina jusqu’en 2024... et qui aurait tapé dans l’œil de Pablo Longoria, qui souhaiterait l’attirer à l’Olympique de Marseille.

On ne compte plus les joueurs qui ont lancé leur carrière sur une Coupe du monde et celle-ci ne devrait pas faire exception. Au Qatar, ce sont surtout les Marocains qui ont explosé et le symbole parfait est Sofyan Amrabat, qui impressionne tout le monde.

Mercato : OM, Barcelone... Une réponse tombe pour ce crack du Maroc https://t.co/W7L9QXVwqN pic.twitter.com/Jw3yqzcS4q — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

L’OM et le PSG séduits par Amrabat

C’est notamment le cas en France, puisque Pablo Longoria aimerait beaucoup réussir à le recruter du côté de l’OM. Il n’est pas seul sur le coup, puisque ces dernières jour une autre piste a également été évoquée pour Amrabat avec le PSG, qui semble pourtant bien fourni au poste de milieu de terrain.

La Fiorentina rêve d’un énorme transfert