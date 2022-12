Coupe du monde 2022 : Macron dans le vestiaire du Maroc, voilà ce qui s'est passé

Thibault Morlain

Mercredi, présent au Qatar pour l'occasion, Emmanuel Macron n'a pas manqué de célébrer avec l'équipe de France dans les vestiaires la qualification pour la finale de la Coupe du monde. Mais le président de la République a également rendu visite aux adversaires. En effet, Macron est aussi allé voir les joueurs du Maroc après le match et on en sait un peu plus à ce sujet.

Emmanuel Macron l'avait promis, il était là pour assister à la demi-finale de la Coupe du monde entre la France et le Maroc. Heureux et fier de la qualification des Bleus, il a fêté ça avec le groupe de Didier Deschamps dans les vestiaires. Macron s'est également rendu dans le vestiaire du Maroc. L'occasion pour lui de féliciter les joueurs de Walid Regragui.

Coupe du monde 2022 : Le Maroc pose une réclamation, Regragui s'explique https://t.co/ibr9WNGI73 pic.twitter.com/HCIoySAybw — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

« Une scène particulièrement émouvante »

Dramaturge, Mohamed el Khatib était présent lui aussi pour la rencontre entre la France et le Maroc. Pour L'Equipe , il a notamment raconté à propos d'Emmanuel Macron : « Macron demande à aller dans le vestiaire marocain. On le fait attendre, mais il insiste. S'ensuit alors une scène particulièrement émouvante où le président déclare aux joueurs que non seulement, en marquant l'histoire, ils ont rendu une immense fierté au peuple marocain mais également à beaucoup de jeunes Français. Il a été chaleureusement applaudi par toute la délégation ».

« Il s’est fait applaudir par les joueurs et par l’entraîneur Walid Regragui »