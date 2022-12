Transferts - PSG : Un plan XXL prend forme en coulisse pour Messi

Thomas Bourseau

En fin de contrat le 30 juin prochain, Lionel Messi serait susceptible de ne pas prolonger son aventure au PSG. Et alors qu’il est question du FC Barcelone et surtout de l’Inter Miami en cas de départ, Messi pourrait rebondir aux Newell’s Old Boys selon son compatriote argentin et ancien entraîneur Mauricio Pochettino.

En marge du prochain mercato estival, Lionel Messi pourrait devenir agent libre. Bien qu’une option pour une année supplémentaire ait été incluse dans son bail à sa signature au PSG à l’été 2021, il faudrait que le septuple Ballon d’or donne son aval pour qu’elle soit activée. Et en l’état, la concentration de Messi est uniquement focalisée sur son Mondial avec l’Argentine. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 20 octobre dernier que le PSG s’activait en coulisse pour boucler sa prolongation de contrat lorsque la Gazzetta dello Sport a récemment confié que Lionel Messi aurait prévu de bénéficier de son statut d’agent libre à la prochaine intersaison.

Le Barça, l’Inter Miami ? Pochettino rêve des Newell’s Old Boys pour Messi

Les destinations ne sont pas légion pour Lionel Messi. Un retour au FC Barcelone ou bien vivre le rêve américain à l’Inter Miami chez David Beckham ? Ex-entraîneur de Messi au PSG, Mauricio Pochettino révélait dernièrement à AS qu’il aimerait voir La Pulga arborer la tunique des Newell’s Old Boys. « Les choses sont imprévisibles. Je n'ai jamais imaginé le voir dans un autre maillot que celui de Barcelone. Il est difficile de deviner ce qui pourrait se passer. L'important est que ce qu'il décide le rende heureux. En tant que fan de Newell's, ce serait fou qu'il retourne en Argentine, j'étais là quand Maradona est revenu et c'était formidable. Je ne veux même pas y penser ».

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi est passé à l'action pour Lionel Messi https://t.co/YQCUkF5mcP pic.twitter.com/7NTc7wfd4S — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

Pochettino se lâche sur un souvenir de longue date avec Messi sur les Newell’s