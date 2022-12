Coupe du monde 2022 : Avant la finale, Zidane recale la FFF

Axel Cornic

Régulièrement annoncé comme le grand favori à la succession de Didier Deschamps, Zinédine Zidane reste surtout l’un des grands noms de l’histoire de l’équipe de France. Comme d’autres, il a donc été invité par la Fédération française de football à assister à la finale de la Coupe du monde de ce dimanche, qui opposera les Bleus à l’Argentine de Lionel Messi.

Nous voilà à la veille d’un grand jour pour le football français. Au Lusail Stadium, l’équipe de France pourrait décrocher la troisième étoile mondiale tout comme un certain Didier Deschamps. Ce dernier aura été de tous les coups, en tant que joueur et désormais en tant que sélectionneur.

Le gotha du foot français sera au Qatar

Comme souvent, les illustres du ballon rond tricolore vont être invités par la FFF à assister à ce possible sacre. Ainsi Roger Lemerre, adjoint d’Aimé Jacquet et champion du monde 1998 devrait bel et bien être présent selon le CIF, soit le club des internationaux français.

« Si Zinédine Zidane a remercié pour l’invitation, il ne sera pas du voyage »