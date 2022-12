Transferts : Un énorme coup de froid est jeté pour le mercato de Cristiano Ronaldo

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo pourrait rebondir du côté de Chelsea à en croire la presse anglaise alors que le PSG a publiquement fermé la porte au quintuple Ballon d’or par le biais de Nasser Al-Khelaïfi. Cependant, Guillem Balague affirme que Ronaldo n’appartient plus à l’élite du football européen.

En froid avec Erik Ten Hag et la direction de Manchester United, Cristiano Ronaldo livrait une interview explosive à Piers Morgan à la mi-novembre. Résultat ? Le contrat du Portugais était rompu par les Red Devils le 22 novembre et à présent, Cristiano Ronaldo est agent libre. Mais pour aller où ?

Le PSG pas intéressé, l’option Chelsea toujours sur la table ?

La Gazzetta dello Sport révélait dans la foulée de cette annonce que Cristiano Ronaldo avait deux destinations privilégiées en Europe : le PSG et Chelsea. Le président Nasser Al-Khelaïfi a avoué qu’il ne fallait pas compter sur une offensive du PSG pour Ronaldo. Pour ce qui est de Chelsea, la presse anglaise affirmait dernièrement que les Blues songeraient à tenter un coup si Ronaldo disposait d’un statut d’agent libre, ce dont il bénéficie.

Ronaldo n’appartient «plus à l’élite»