Mercato - OM : Indésirable de Tudor, il va flamber à l’étranger, c’est annoncé

Arthur Montagne

Après une première partie de saison plus que poussive, Luis Suarez a déjà quitté l’OM. Recruté pour 10M€, l’attaquant colombien a déçu et a été prêté à Almeria cet hiver. Et malgré ses difficultés à Marseille, Luis Suarez est très attendu dans son nouveau club comme l’assure Alejandro Pozo en conférence de presse.

Recruté pour 10M€ l'été dernier, Luis Suarez n'a jamais réussi à s'imposer aux yeux d'Igor Tudor au point d'avoir été poussé au départ. L'attaquant colombien a donc déjà quitté l'OM afin de rejoindre Almeria.

L’Olympique de Marseille et l’UD Almeria ont trouvé un accord de principe pour le prêt avec option d’achat de 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗦𝘂𝗮𝗿𝗲𝘇 🇨🇴 qui rejoindra le club espagnol à l'ouverture du mercato hivernal. Bonne chance à lui 👊 pic.twitter.com/NjiI7sZjXX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 5, 2022

Luis Suarez prêté à Almeria

Par le biais d'un communiqué, le club phocéen avait effectivement annoncé que « l’Olympique de Marseille et l’UD Almeria ont trouvé un accord de principe pour le prêt avec option d’achat de Luis Suarez qui rejoindra le club espagnol à l'ouverture du mercato hivernal ». Et Alejandro Pozo, joueur d'Almeria, se réjouit de voir Luis Suarez débarquer.

«Luis Suarez va marquer beaucoup de buts»