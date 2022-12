Mercato - PSG : Campos dos au mur pour ce crack de la Coupe du monde ?

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours en quête de renforts au milieu de terrain, le PSG s’intéresse à Jude Bellingham. L’international anglais, étincelant sur cette Coupe du monde au Qatar, est également suivi par le Real Madrid et Liverpool. D’ailleurs, le club madrilène n’aurait pas prévu de casser sa tirelire pour s’offrir le milieu du Borussia Dortmund qui fera son choix en 2023.

L’été dernier, le PSG a focalisé une grande partie de son mercato sur son milieu de terrain. Avec la vague de départs à ce poste, Luis Campos savait qu’il allait devoir trouver des solutions, ce qu’il a fait assez rapidement. Vitinha était la première recrue du PSG, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler lui ont suivi. Cependant, Campos n’en a pas assez et cherche encore du monde à ce poste pour étoffer l’effectif de Christophe Galtier. Et le Portugais a déjà un nom en tête.

Le Real Madrid ne cassera pas sa tirelire pour Bellingham

Comme toute l’Europe ou presque, le PSG suit de près les performances de Jude Bellingham. Auteur d’une grosse Coupe du monde, l’international anglais est également sur les tablettes du Real Madrid et Liverpool. D’après les informations de Relevo , malgré son intérêt pour Bellingham, le club madrilène n’a pas prévu de dépenser une somme jugée « hors marché » pour s’offrir le milieu de terrain du Borussia Dortmund, conscient que les formations de Premier League ont un avantage financier.

Il fera son choix en 2023

De son côté, Jude Bellingham aurait prévu de faire son choix avec sa famille en 2023. Peu importe la situation, le Real Madrid va tout faire afin de convaincre le crack britannique de rallier la capitale espagnole. Une menace de taille pour le PSG qui, l’été dernier, avait été battu par le Real Madrid dans le dossier Aurélien Tchouaméni. Reste à savoir si le club de la capitale est prêt à prendre sa revanche...