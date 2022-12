Mercato - PSG : Campos peut trembler pour une sensation de la Coupe du monde

Pierrick Levallet

En quête d'un nouveau défenseur central, Luis Campos pousse toujours pour Milan Skriniar. Mais en cas d'échec, le conseiller football du PSG penserait à Josko Gvardiol. Sauf que le défenseur de 20 ans, auteur d'une Coupe du monde impressionnante, intéresserait également d'autres cadors européens sur le marché des transferts. L'un d'eux pourraient même passer à l'action dans les prochains jours.

Cet été, Luis Campos voulait renforcer la défense du PSG. Le conseiller football parisien avait alors essayé de faire venir Milan Skriniar, en vain. Néanmoins, le Portugais n’a pas abandonné ce dossier, bien au contraire. Selon les informations exclusives du 10Sport.com, Luis Campos entend revenir à la charge pour Milan Skriniar. Mais alors qu’il n’est pas l’abri d’un nouvel échec, l’Inter cherchant à prolonger le Slovaque, le conseiller football du PSG aurait un plan B sur le mercato. En effet, Luis Campos aurait des vues sur Josko Gvardiol, auteur d’une belle Coupe du monde avec la Croatie. Cependant, la concurrence promet d’être rude pour le Croate.

Transferts - PSG : Ça se bouscule pour cette sensation de la Coupe du Monde https://t.co/afvbC0kIBN pic.twitter.com/fF2Yi6jLGb — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

Gvardiol a tapé dans l’oeil du Real Madrid et de Chelsea

Au micro de Soccernews , le journaliste Gianluca Di Marzio a révélé que le Real Madrid et Chelsea seraient actuellement les deux clubs les plus intéressés par les services de Josko Gvardiol. Les deux formations seraient d’ailleurs déjà passées à l’action, transmettant leurs premières offres au RB Leipzig pour le défenseur central de 20 ans. Récemment, Relevo annonçait même que les Blues avaient lâché une offre à 105M€, bonus compris, pour l’international croate. Mais le RB Leipzig, certain que la Coupe du monde allait faire grimper la cote de Josko Gvardiol en flèche, a décidé de le conserver.

Chelsea va lancer une nouvelle offensive en janvier