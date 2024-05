Jouer avec son fils en NBA ? Ce n’est plus une priorité pour LeBron James

Florian Barré

La saison des Lakers de Los Angeles s'est terminée par la défaite 108-106 de lundi soir contre les Nuggets de Denver. Ainsi, l'attention s'est naturellement tournée vers l'avenir de LeBron James puisque celui-ci dispose d'une option de joueur pour la campagne 2024-25. Le « King » n’a cependant pas encore pris sa décision. Par ailleurs, cette dernière a longtemps été mise en corrélation avec l’avenir de son fils, Bronny, mais certaines choses auraient changé depuis.

LeBron James l’a reprécisé ce mardi sur ses réseaux sociaux, il n’a aucune idée de ce à quoi ressemblera son avenir en NBA pour le moment : « J'ai vu, entendu beaucoup de rapports sur mon avenir. Je l'ai dit hier soir et je le répète. Je ne sais pas encore car je ne pense qu'à passer du temps avec ma famille et mes amis ! Dès que je sais, après avoir parlé avec ma famille, mon avocat, ainsi que ma représentation à ce sujet, alors vous le saurez. » Concrètement, deux cas de figure s’offrent au King . D’une part, il pourrait simplement exercer son option de joueur et revenir chez les Los Angeles Lakers dans l'espoir de faire mieux qu’une élimination au premier tour comme cette saison.



D’une autre part, il pourrait choisir de la refuser et de passer en agence libre, où il pourrait alors soit signer avec un concurrent, voire rejoindre une équipe qui recrute son fils, Bronny James. Enfin, si le journaliste Adrian Wojnarowski semble plutôt convaincu par le cas de figure numéro 1 après sa longue discussion avec Rich Paul, l’agent de James, il déclare cependant que jouer avec Bronny n’est plus un objectif pour le quadruple MVP de la NBA. En effet, ses conversations avec Paul l'ont amené à croire « que l'idée qu'ils jouent ensemble n'est pas une priorité dans l’esprit de LeBron James.

Bronny en G League la saison prochaine ?

Wojnarowski a également noté que Paul évalue s'il existe des équipes qui s'engageraient à développer le joueur de 19 ans. « L’objectif de Rich Paul ici dans le processus de pré-draft pour Bronny James est de voir s'il existe le bon système ou organisation de développement, une place pour un jeune joueur comme Bronny James, qui est resté cinq mois sans jouer après son épisode cardiaque le limitant certainement lors de sa saison à l'USC. S’il participe à la draft, il passera très probablement l'année prochaine en G League. »

Les Lakers ne veulent pas de Bronny selon Woj