Mercato - PSG : Ancelotti a plombé un transfert, c'est confirmé !

Lors du dernier mercato estival, Arda Güler a snobé le PSG pour s'engager en faveur du Real Madrid. Interrogé sur son transfert à la Maison-Blanche, le crack turc de 19 ans a avoué que Carlo Ancelotti avait joué un grand rôle. En effet, l'ancien entraineur du PSG a convaincu Arda Güler de le rejoindre au Real Madrid.

Malgré l'intérêt du PSG, Arda Güler a signé un contrat de six saisons avec le Real Madrid l'été dernier. Lors d'un entretien accordé à Kafa Sports , l'ancien milieu offensif de Fenerbahçe a lâché toutes ses vérités sur son transfert. Arda Güler a notamment avoué que Carlo Ancelotti - ex-coach du PSG, actuellement sur le banc merengue - avait trouvé les mots pour le persuader de jouer à la Maison-Blanche.

«Il m'a appelé trois fois avant que je vienne»

« Pensez-vous que vous allez obtenir les minutes de jeu dont vous avez besoin ? Nous voulons tous être sur le terrain de la première à la 90ème minute. Mais il y a certaines choses dans la philosophie de ce club… Ils préparent beaucoup de jeunes joueurs de manière intensive. Je ne suis donc pas triste de ne pas jouer. Je fais tout ce que je peux pour jouer le plus grand nombre de minutes possible. Ancelotti et moi parlons beaucoup. Même avant que je ne vienne ici. Je lui demandais si j'allais jouer, où, comment serait ma situation... et il m'a toujours dit ce qu'il comptait faire avec moi. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis venu, parce qu'il m'a proposé des projets réalistes. Il m'a dit que je jouerai quand je serai prêt » , a expliqué Arda Güler, avant d'en rajouter une couche.

«Il m'a demandé de lui promettre que je viendrais»