«Je peux signer» : Un grand entraîneur donne rendez-vous au PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Aujourd’hui à la tête du PSG, Luis Enrique peut devenir le deuxième entraîneur de l’histoire du club à se hisser jusqu’en finale de la Ligue des champions après Thomas Tuchel en 2020. Il faudra pour cela se défaire du Borussia Dortmund en demi, après une première manche programmée ce mercredi (21h). De son côté, Carlo Ancelotti est prêt à retrouver son ancienne formation.

Le PSG s’apprête à disputer l’un des matchs les plus importants de sa saison face au Borussia Dortmund ce mercredi, avec en jeu une place pour la finale de la Ligue des champions. De leur côté, le Real Madrid et le Bayern Munich n’ont pas réussi à se départager lors de la première demi-finale aller (2-2). Interrogé après la rencontre, Carlo Ancelotti a livré son analyse de la rencontre et espère pouvoir retrouver son ancien club le 1er juin prochain à Wembley.

Désastre imminent au PSG ? https://t.co/epTk4cRdyU pic.twitter.com/9lzbiRXrOJ — le10sport (@le10sport) May 1, 2024

« Real Madrid - PSG ? Oui, je peux signer tout de suite »

Au micro de Canal + ce mardi, Carlo Ancelotti n’a pas hésité au moment d’être interrogé sur la possibilité de retrouver le PSG en finale de Ligue des champions. « Je peux signer tout de suite , a répondu l’Italien avec le sourire, mais il y a encore 90 minutes. » Aujourd’hui au Real Madrid, Ancelotti avait été le premier entraîneur choisi par QSI pour diriger le club de la capitale, restant sur le banc une saison et demie. Le rendez-vous est pris.

« Il y a encore 90 minutes et on pourra jouer une autre finale »