Mercato : Le Real Madrid veut plomber le PSG après Mbappé !

Jean de Teyssière

Au Real Madrid, on prépare un été historique. Cette fois-ci, rien ne semble empêcher Kylian Mbappé de rejoindre le Real Madrid, après tant d'échecs. Le PSG va perdre un précieux joueur mais pourrait également voir l'une de ses pistes rejoindre la Casa Blanca, alors que les dirigeants madrilènes cherchent aussi à enrôler le défenseur central du LOSC, Leny Yoro...

Le PSG va-t-il être plombé par deux fois par le Real Madrid cet été ? En plus de l'arrivée très probable de Kylian Mbappé, libre de tout contrat, le Real Madrid est également intéressé par le profil d'un joueur français très prometteur...

Le PSG intéressé par Leny Yoro

Cet hiver, le10sport.com révélait en exclusivité que PSG était intéressé par Leny Yoro. Le défenseur central du LOSC, âgé de 18 ans, ne partira pas pour moins de 60M€. Cependant, le PSG et Luis Campos ne prévoient pas de casser leur tirelire pour enregistrer la venue du crack français. Ce qui pourrait faire les affaires d'un autre grand club européen.

Départ de Mbappé : Deux pistes déjà à oublier pour le PSG ? https://t.co/5kgYPKJWns pic.twitter.com/caG1TgxUao — le10sport (@le10sport) April 27, 2024

Le Real Madrid fonce sur Yoro