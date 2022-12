Mercato - OM : Un transfert à 7M€ ? La réponse

Thibault Morlain

Cette saison, Arkadiusz Milik n'entrait pas dans les plans de l'OM. Poussé vers la sortie, le Polonais est alors retourné en Serie A, étant prêté à la Juventus. Un prêt assorti d'une option d'achat à hauteur de 7M€. Et voilà qu'une nouvelle confirmation est tombée concernant les intentions de la Juventus d'acheter définitivement Milik. Toutefois, c'était encore loin d'être fait...

Arrivé en janvier 2021 à l'OM, Arkadiusz Milik a vécu des moments compliqués avec Jorge Sampaoli. Et finalement, l'arrivée d'Igor Tudor n'aura rien changé pour lui. Ainsi, lors du dernier mercato estival, l'ancien joueur de Naples a dû faire ses valises. Le voilà désormais de retour en Italie. En effet, Milik a été prêté avec option d'achat à la Juventus. Une expérience qui se passe bien pour chacune des parties à tel point que la Vieille Dame serait décidée à lever son option d'achat de 7M€ pour acquérir le natif de Tychy.

« Des discussions ont eu lieu avec les agents de Milik et Marseille »

Pour Soccer News , Gianluca Di Marzio a fait le point sur le dossier Arkadiusz Milik. Le journaliste italien a alors fait part de la volonté de la Juventus de conserver le Polonais bien que ce dossier soit actuellement à l'arrêt en raison des soucis judiciaires de Turinois : « Il appartient bien sûr à l'Olympique de Marseille et est prêté. Avant que la Juventus n'ait des ennuis avec la justice italienne, ce qui a provoqué l'effondrement de tout le sommet, des discussions ont eu lieu avec les agents de Milik et Marseille pour transformer le prêt en un transfert permanent. Mais ces discussions sont désormais suspendues en raison des problèmes de la Juventus. Milik a bien travaillé et Allegri est heureux de lui, donc quand tout sera résolu, ils commenceront à penser à l'avenir. Et alors la décision sera prise de l'acheter parce qu'ils veulent qu'il reste ».

« Je pense que la Juventus va opter pour un contrat permanent »