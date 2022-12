Equipe de France : Le message fort de Deschamps sur Mbappé avant l'Argentine

Axel Cornic

La pression monte avant la finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et l’Argentine, qui se tiendra ce dimanche au Lusail Stadium. Un match qui opposera notamment Lionel Messi, à la recherche d’un premier titre mondial et Kylian Mbappé, qui peut de son côté réaliser un incroyable doublé alors qu’il aura 24 ans dans seulement quelques jours.

C’est une finale avec de nombreux duel et forcément le plus iconique, est celui qui opposera Lionel Messi à Kylian Mbappé. Stars du PSG, les deux ont rendez-vous avec l’histoire et c’est notamment le cas du Français, qui pourrait définitivement installer son hégémonie sur la planète football avec une victoire.

« Kylian a besoin de tranquillité, de sérénité »

Présent en conférence de presse ce samedi, Didier Deschamps s’est confié au sujet de l’état d’esprit de Mbappé, avant cette finale. « Kylian a besoin de tranquillité, de sérénité » a expliqué le sélectionneur de l’équipe de France. « Il est focalisé sur le terrain, ce qu'il doit faire sur le terrain ».

« Je n'ai aucune envie de perturber sa tranquillité, son état d'esprit »