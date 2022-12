Equipe de France : La révélation du clan Deschamps sur son avenir

Thibault Morlain

Que va décidera Didier Deschamps pour son avenir ? Telle est la question qui se pose depuis plusieurs semaines maintenant. Alors que le sélectionneur de l’équipe de France a désormais la possibilité de choisir, on attend donc sa réponse. Alors qu’il peut prolonger, Deschamps peut également partir et s’offrir un départ en étant au top. Pour reprendre ensuite un club ?

Cela fait maintenant 10 ans que Didier Deschamps est à la tête de l’équipe de France. Cette aventure va-t-elle encore continuer ? Le choix appartient au sélectionneur qui s’est offert ce luxe en atteignant le dernier carré de la Coupe du monde. Prolongera ? Ne prolongera pas ? Deschamps a une décision à prendre pour la suite de sa carrière…

Equipe de France : Benzema a provoqué un malaise avec Deschamps https://t.co/VKEcZNFb6S pic.twitter.com/nRwGaRURQr — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

Un nouveau club pour Deschamps ?

Si Didier Deschamps venait à quitter son poste de sélectionneur de l’équipe de France, reprendre un club serait une possibilité pour celui qui a déjà entraîné l’OM, l’AS Monaco et la Juventus. Mais voilà que ce scénario serait quasiment à écarter. En effet, selon L’Equipe , dans le clan Deschamps, on explique qu’on ne le verrait pas reprendre un nouveau club. La raison ? Il aimerait trop le poste de sélectionneur.

Un départ après la Coupe du monde ?

D’ailleurs, comme le précise le quotidien sportif, dans le clan Deschamps, certains lui conseilleraient d’en rester là avec l’équipe de France, estimant qu’il ferait mieux de sortir par la grande porte suite à cette Coupe du monde.