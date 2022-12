Mercato - PSG : Campos bientôt fixé pour l'arrivée d'un phénomène

La rédaction

La fin de la Coupe du monde approche et le football de club va bientôt faire son retour. En coulisses, le mercato hivernal se prépare depuis de longues semaines et les négociations s'intensifient en cette fin d'année. Pisté par le PSG, Rafael Leao devrait s'entretenir prochainement avec la direction milanaise tandis que le Portugais ne souhaiterait pas prolonger son contrat.

Auteur de 2 buts en 5 matchs de Coupe du monde, les apparitions de Rafael Leao ont confirmé son immense talent. Avec un début de saison canon avec l'AC Milan où il a inscrit 6 buts et délivré 5 passes décisives en Serie A, ses performances ne sont pas passées inaperçues en Europe, et notamment auprès du PSG, bien déterminé à le recruter afin de densifier un secteur offensif ultra dépendant le MNM.

La tendance penche vers un départ

Il y a plusieurs semaines, As révélait que Rafael Leao souhaitait quitter l'AC Milan. Ce vendredi, le journaliste Rudy Galetti a précisé que le clan Leao et la direction milanaise vont s'entretenir dans les prochaines semaines afin d'aborder une éventuelle prolongation, ce qui n'apparaît dans les plans du Portugais pour l'heure. Ce dernier est lié au club italien jusqu'en juin 2024 et il pourrait vivre sa dernière saison chez les Rossoneri.

Le PSG, Chelsea et Manchester United sur le dossier

Compte tenu de sa forme étincelante, Rafael Leao ne devrait pas peiner à trouver un nouveau club. En effet, le PSG, Chelsea et Manchester United seraient particulièrement attentifs à ce dossier. Toutefois, pour recruter l'attaquant de 23 ans, il faudra assurément passer à la caisse tandis que sa valeur marchande est actuellement estimée à hauteur de 85M€ par le site Transfermarkt. Au moment où les exigences salariales semblent trop élevées pour l'AC Milan, Rafael Leao pourrait alors rebondir dans un autre club, le transfert se déroulera certainement cet été, reste à savoir quel club remportera la bataille. Le PSG est prévenu !