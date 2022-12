Mercato : Cette terrible sortie sur le transfert de Cristiano Ronaldo

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 37 ans, Cristiano Ronaldo va devoir repartir de zéro. Son contrat avec Manchester United a été rompu et l'international portugais recherche un nouveau défi, si possible en Europe. Des rumeurs évoquaient un possible retour au Sporting Portugal, son club formateur. Mais son salaire serait trop important pour n'importe quelle équipe de la Liga Portugal bwin.

Manchester United n'a pas traîné. Le club anglais a rompu le contrat de Cristiano Ronaldo, quelques jours après son entretien à Piers Morgan. Désormais, l'attaquant de 37 ans est à la recherche d'un nouveau défi. Ronaldo souhaiterait s'engager avec une équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de Ligue des champions. Mais dans ce dossier, les clubs ne font pas la queue.

En Europe, Ronaldo n'attire pas les foules

Ronaldo, qui a repris l'entraînement au Real Madrid, n'attire pas grand monde en Europe. Son âge avancé, mais aussi son salaire refroidiraient de nombreuses équipes, notamment dans son pays natal. Les formations les plus motivées se trouveraient au Qatar et en Arabie Saoudite.

« Au Portugal, personne n'a la capacité de lui donner le salaire qu'il gagne »