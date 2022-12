Mercato - PSG : Il lâche de terribles confidences sur son transfert au PSG

Thibault Morlain

Après l’Espagne et l’Angleterre, Ander Herrera a pris la direction de la France. C’est en juillet 2019 que l’Espagnol s’engage avec le PSG, alors libre de tout contrat. Suite à la fin de son aventure à Manchester United, Herrera a ainsi rebondi avec le club de la capitale. Mais cela n’a pas été simple pour le milieu de terrain, lui qui a visiblement mal vécu son départ des Red Devils.

Aujourd’hui à l’Athletic Bilbao, Ander Herrera est toujours sous contrat avec le PSG. Prêté par le club de la capitale, l’Espagnol n’était pas forcément dans les plans de Christophe Galtier pour cette saison. Cela faisait pourtant 3 années que le milieu de terrain était avec les champions de France. C’est en juillet 2019 qu’Herrera avait paraphé son contrat avec le PSG, s’engageant après n’avoir pas été conservé par Manchester United, qui l’a laissé partir libre.

« J’attendais un peu plus du club »

Et cela a fait beaucoup de mal à Ander Herrera. Dans des propos rapportés par Goal , l’Espagnol a révélé à quel cela l’a attristé de quitter Manchester United dans de telles conditions : « Ça n’a pas été facile de partir car 5 ou 6 mois auparavant, j’attendais une offre pour rester. Ce n’est pas le moment de mal parler à propos de quelqu’un et je ne vais pas le faire. Mais après ma troisième saison, j’attendais un peu plus du club à ce moment. J’ai eu le trophée du joueur de l’année des fans et le club ne m’a pas appelé cet été pour signer un nouveau et ils l’ont fait avec d’autres joueurs ».

« Ils ne sont pas venus au bon moment »