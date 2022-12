Mercato : Licencié par le PSG, Pochettino lâche ses vérités

Thibault Morlain

Afin de repartir sur un nouveau projet de de nouvelles bases, le PSG a pris de grosses décisions durant l’intersaison. C’est ainsi que Mauricio Pochettino a été remercié par le club de la capitale, où il sera resté en poste durant un an et demi. Alors que l’Argentin a vu Christophe Galtier récupérer la place d’entraîneur du PSG, Pochettino s’est confié sur cette expérience.

Ayant pris la place de Thomas Tuchel sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino avait une énorme pression sur les épaules, celle d’enfin remporter la Ligue des Champions. Cela n’a finalement pas été le cas et suite au fiasco face au Real Madrid en huitième de finale, le sort de l’Argentin semblait alors sceller. La réponse est finalement tombée cet été, le PSG avait bel et bien décidé de se séparer de Pochettino afin de le remplacer par Christophe Galtier. Remercié, le natif de Murphy est toujours à la recherche d’un nouveau club et ce samedi, pour La Vanguardia , il s’est livré.

PSG : Ça chauffe avec le clan Mbappé, l'incroyable réaction de Messi https://t.co/tcAON6pAsa pic.twitter.com/hrMbmCn77k — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

« Je serai toujours reconnaissant envers le PSG »

« Ça a été une grande expérience de créer une équipe avec ces joueurs. Pour différentes raisons, nous avons gagné le championnat mais on a manqué la Ligue des Champions, une compétition qui à Paris dicte la sentence. C’est très important de la gagner pour les propriétaires. Mais je serai toujours reconnaissant envers le PSG qui m’a donné la possibilité d’entraîner ce groupe », a expliqué Mauricio Pochettino.

« Nous verrons ce que le football nous réserve »