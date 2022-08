Foot - Mercato - PSG

PSG: Après son départ, Herrera sort du silence et lâche ses vérités

Publié le 28 août 2022 à 16h30 par Arthur Montagne

Huit ans après son départ, Ander Herrera a fait son retour à l'Athletic Bilbao où il est prêté avec option d'achat. Un feuilleton qui arrive donc à son terme mais qui aura duré plusieurs semaines puisque le milieu de terrain espagnol est annoncé sur le départ du PSG depuis l'ouverture du mercato. Ander Herrera revient d'ailleurs sur cette longue attente.

Le PSG poursuit son dégraissage. Après avoir laissé filer Alphonse Areola, Macrin Bulka, Thilo Kehrer ou encore Arnaud Kalimuendo et Georginio Wijnaldum, le club de la capitale a envoyé Ander Herrera en prêt du côté de l'Athletic Bilbao. Le milieu de terrain espagnol retrouve un club au sein duquel il a évolué entre 2011 et 2014 et qu'il avait quitté pour rejoindre Manchester United contre un chèque de 36M€, correspondant au montant de sa clause libératoire. Ces dernières semaines, Ander Herrera n'entrait plus dans les plans de Christophe Galtier, mais son départ a mis du temps à se décanter.

« Cela a été plus long que prévu, avec quelques moments désespérés»

Présent en conférence de presse à l'occasion de sa présentation officielle, Ander Herrera reconnaît que l'attente a été longue : « Cela a été plus long que prévu, avec quelques moments désespérés. L'important, c'est que je suis enfin là. Cela a commencé il y a trois semaines ou un mois que nous nous sommes réunis, je suis reconnaissant de la discrétion avec laquelle cela a été géré à la fois par le président et Jon Berasategi (directeur général). Cela fait plusieurs jours et la tête tourne beaucoup. L'opération n'a pas été facile. Je vais effacer l'incertitude pour me concentrer sur ce qui nous attend . » Il faut dire que l'Espagnol s'entraîner dans le loft du PSG en compagnie d'autres indésirables, Ander Herrera revient sur les rumeurs annonçant qu'il pourrait se retrouver à jouer avec la réserve en National 3 s'il était resté au PSG. Et il dément catégoriquement.

«Par contrat, nous ne pouvions pas jouer dans l'équipe réserve»

« Par contrat, nous ne pouvions pas jouer dans l'équipe réserve, même si la presse parisienne le disait. C'est vrai qu'en raison de la façon dont je me comporte avec tous les entraîneurs, le fait que j'ai dû m'éloigner d'eux a été quelque chose qui m'a surpris, je pense que cela peut être traité d'une manière différente. Les clubs passent toujours avant les gens et le souvenir du PSG sera celui d'un club élégant, de quelques coéquipiers inégalables et d'un public qui m'a montré son affection. Chaque expérience de ma carrière m'enrichit et j'en sors plus forte. J'ai essayé de m'entraîner plus fort ou aussi fort que je le faisais avec le groupe. La carrière d'un footballeur, au-delà des aspects contractuels, il faut aussi tenir compte de l'expérience de vie. Je n'ai pas de rancune envers qui que ce soit. Si je n'avais pas été dans une situation comme celle-ci, peut-être que je n'aurais pas eu l'opportunité de retourner à l'Athletic », ajoute Ander Herrera.

