Mercato - PSG : L'aveu d'Ander Herrera après son départ

Publié le 28 août 2022 à 16h10 par Arthur Montagne

Comme attendu, Ander Herrera a quitté le PSG et a rejoint l'Athletic Bilbao sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Présent devant les médias à l'occasion de sa présentation officielle, le milieu de terrain espagnol et revenu sur la lenteur des négociations pour son départ, mais il a également révélé avoir eu d'autres options pour son départ.

Le dégraissage du PSG s'accélère et c'est au tour d'Ander Herrera de quitter le club de la capitale cet été. En effet, le milieu de terrain espagnol a rejoint l'Athletic Bilbao sous la forme d'un prêt avec option d'achat. La fin d'un long feuilleton qui aura duré de longues semaines. Un soulagement pour Ander Herrera comme il le raconte en conférence de presse.

Herrera reconnaît «quelques moments désespérés»

« Cela a été plus long que prévu, avec quelques moments désespérés. L'important, c'est que je suis enfin là. Cela a commencé il y a trois semaines ou un mois que nous nous sommes réunis, je suis reconnaissant de la discrétion avec laquelle cela a été géré à la fois par le président et Jon Berasategi (directeur général). Cela fait plusieurs jours et la tête tourne beaucoup. L'opération n'a pas été facile. Je vais effacer l'incertitude pour me concentrer sur ce qui nous attend », assure-t-il à l'occasion de sa présentation officielle.

