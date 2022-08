Foot - Mercato - PSG

Mercato : Après son départ du PSG, il annonce la couleur

Publié le 28 août 2022 à 09h15 par Arthur Montagne

Alors qu'il n'entrait plus dans les plans de Christophe Galtier au PSG, Ander Herrera a trouvé une solution sur le marché des transferts puisqu'il a rejoint l'Athletic Bilbao où il est prêté avec option d'achat. Le milieu de terrain espagnol retrouve un club qu'il connaît bien et où il espère bien briller à nouveau.

L'opération dégraissage se poursuit au PSG. Après Alphonse Areola, Marcin Bulka, Arnaud Kalimuendo, Georginio Wijnaldum ou encore Thilo Kehrer, c'est Ander Herrera qui a fini par trouver un accord pour quitter le club de la capitale. Il faut dire que le milieu de terrain espagnol n'entrait plus du tout dans les plans de Christophe Galtier et se retrouvait dans le loft, sans espoir d'obtenir du temps de jeu cette saison.

Herrera fait son retour à Bilbao

Conscient de la situation, Ander Herrera a donc décidé de quitter le PSG et de faire son retour à l'Athletic Bilbao où il a évolué entre 2011 et 2014 jusqu'à son transfert à Manchester United. Mais alors qu'une résiliation de contrat semblait dans les tuyaux, c'est finalement un prêt avec option d'achat qui a été conclu. Le club basque a d'ailleurs révélé qu'il existait deux options à l'issue de la saison, soit un transfert définitif d'Ander Herrera, soit un prêt pour une seconde saison. Alors que son contrat s'achève en 2024, l'Espagnol a donc peu de chance de porter à nouveau le maillot du PSG.

🛬🦁By The Crown Creators 🤝 #AthleticClub 🔴⚪️ pic.twitter.com/xVNY0sjhMU — Athletic Club (@AthleticClub) August 27, 2022

«Je veux apporter mes qualités, et je veux aussi apporter mon expérience»