Transferts - PSG : Al-Khelaïfi a pris une grande décision pour le mercato

Guillaume de Saint Sauveur

Le mercato hivernal ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, et le PSG est d’ores et déjà annoncé sur les traces de plusieurs grandes révélations de la Coupe du Monde 2022 telles que Cody Gakpo, Jude Bellingham ou encore Josko Gvardiol. Mais Nasser Al-Khelaïfi a calmé le jeu à ce sujet.

À quoi faut-il s’attendre pour le mercato hivernal du PSG ? Ces dernières semaines, le président Nasser Al-Khelaïfi et son conseiller sportif, Luis Campos, ont été annoncés avec insistance sur les traces de plusieurs cracks ayant performé à la Coupe du Monde au Qatar : Cody Gakpo (Pays-Bas), Jude Bellingham (Angleterre) et Josko Gvardiol (Croatie). Toutefois, le patron du PSG a tenu à mettre les choses au clair sur le recrutement.

« Un mercato difficile »

Interrogé sur RMC Sport, Al-Khelaïfi a rebondi sur ces spéculations : « Recruter l’une des révélations de la Coupe du monde ? Ça dépend des blessures aujourd’hui. Ce mercato, c’est difficile pour nous. On ne peut pas dire "on veut signer" », indique le président du PSG.

« Si on a une opportunité… »