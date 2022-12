Mercato - PSG : Une terrible nouvelle tombe pour Paredes

Axel Cornic

Poussé vers la sortie, Leandro Paredes a finalement rejoint la Juventus lors du dernier mercato. Un prêt avec option d’achat qui arrange le Paris Saint-Germain... mais qui pourrait bien se retrouver avec le problème sur les bras dans seulement quelques mois ! A Turin on ne semble en effet pas vouloir garder le milieu argentin, qui n’a pas convaincu les dirigeants bianconeri.

Si sa Coupe du monde se passe plutôt bien, Leandro Paredes n’a pas vraiment connu un grand retour en Serie A. Le milieu du PSG a réalisé des prestations moyennes avec la Juventus et s’est d’ailleurs blessé, ce qui a commencé à soulever des questions à Turin.

La Juventus n'est plus obligée de lever l'option d'achat

Dans le prêt de Paredes, on peut trouver une option d’achat d’un peu plus de 22M€ qui était sensée devenir obligatoire en cas de qualification de la Juventus pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Or, les Bianconeri ont été reversé en Ligue Europa pour la deuxième partie de saison.

Un retour annoncé au PSG