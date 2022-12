Transferts - PSG : Al-Khelaïfi a donné son feu vert, Campos passe à l’action

Thomas Bourseau

En marge de la prochaine session estivale des transferts, il se pourrait que Marcus Rashford devienne agent libre en raison de sa situation contractuelle à Manchester United. De quoi à la fois donner des idées à Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pour une arrivée au PSG.

Lors du dernier mercato estival et dans la foulée du transfert d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais, il a été question de deux noms pistés par Luis Campos pour combler le vide laissé par le titi parisien. L’Équipe et RMC Sport faisaient part d’un intérêt du conseiller football du PSG pour Rafael Leao et Marcus Rashford. Et pour ce qui est du dossier Rashford, le Paris Saint-Germain ne se cache même plus.

Mercato : Licencié par le PSG, Pochettino lâche ses vérités https://t.co/AaUyj5wvAK pic.twitter.com/smtH80fKbp — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

Nasser Al-Khelaïfi lâche ses vérités sur l’intérêt du PSG pour Marcus Rashford

La semaine dernière, à l’occasion d’une interview accordée à Sky Sports au Qatar, Nasser Al-Khelaïfi n’a pas caché son attrait pour Marcus Rashford dont le contrat à Manchester United prendra fin à l’issue de la saison bien qu’une option pour une supplémentaire soit incluse dans son contrat avec les Red Devils. « C'est un autre joueur qui est vraiment incroyable. Et gratuitement ? Pour avoir Rashford gratuitement, tous les clubs courraient après lui, définitivement. Nous ne le cachons pas, nous avons parlé avant et... Mais le moment n'était pas propice pour les deux parties. Peut-être cet été, pourquoi pas ? ».

Rashford bel et bien dans le viseur du PSG