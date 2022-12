Transferts - PSG : En pleine Coupe du Monde, Al-Khelaïfi annonce la couleur pour le mercato

Pierrick Levallet

Cette année, de nombreux joueurs se sont révélés grâce à la Coupe du monde. Cela pourrait donc donner des idées au PSG pour se renforcer dès cet hiver. Néanmoins, Nasser Al-Khelaïfi a annoncé que le le club de la capitale n'allait pas se forcer à recruter pour simplement recruter. À moins d'extrême urgence, le PSG ne devrait pas se précipiter sur ce mercato.

Cet été, Luis Campos a mené un mercato plutôt intéressant. Mais le conseiller football du PSG le jugerait incomplet. Le Portugais aimerait recruter au moins un défenseur central et un nouvel attaquant de pointe. De ce fait, il scruterait le marché des transferts en vue du mercato hivernal. Et la Coupe du monde pourrait bien lui donner des idées.

La Coupe du monde a révélé plusieurs joueurs

En effet, plusieurs joueurs se sont révélés lors du Mondial au Qatar. Josko Gvardiol, Cody Gakpo, Gonçalo Ramos, Jude Bellingham, Denzel Dumfries, Yassine Bounou, Dominik Livakovic... La liste est assez longue. Plusieurs clubs devraient se manifester pour les sensations du tournoi. Le PSG, lui aussi, pourrait se positionner sur certains de ces cracks. Ces derniers temps, le club de la capitale était lié à Josko Gvardiol, Cody Gakpo, Gonçalo Ramos et Jude Bellingham. Nasser Al-Khelaïfi a donc été interrogé sur la possibilité de recruter l’une des pépites de la Coupe du monde lors de son entretien pour Rothen s’enflamme sur RMC .

«Ce mercato, c’est difficile pour nous»