Mercato - PSG : Brillant au Qatar, il risque d’échapper à Campos

Thomas Bourseau

Grosse révélation du Mondial au Qatar, Josko Gvardiol (20 ans) fait tourner la tête des plus grandes formations européennes dont le PSG. Mais il semblerait que Luis Campos soit distancé par le Real Madrid et Chelsea.

Du haut de ses 20 ans, Josko Gvardiol semble avoir l’Europe à ses pieds. Lors de l’aventure de la Croatie au Mondial du Qatar au cours duquel il a fait l’unanimité, le défenseur central du RB Leipzig a récolté moult louanges et notamment de la part d’un coéquipier : Matteo Kovacic. « Il est phénoménal, il a 20 ans et il est déjà fantastique. Il peut jouer au plus haut niveau et il ne fera que continuer à s’améliorer. (…) Mais je n'ai aucun commentaire à faire sur les rumeurs avec Chelsea ».

Le PSG courtise Gvardiol, le Real Madrid et Chelsea ont une longueur d’avance

Alors que Luis Campos travaille depuis son arrivée à la tête de la section sportive du PSG sur le coup Milan Skriniar, il est spécifié dans la presse que le conseiller football du Paris Saint-Germain ferait de Josko Gvardiol une alternative à Skriniar. Cependant, le PSG se mesure également au Real Madrid comme le principal intéressé le confiait à Relevo récemment. « Le Real Madrid est le plus grand club du monde. Qui sait, peut-être qu'un jour je pourrai y jouer. J'aimerais bien. Modric n'a rien à me dire, pas besoin, je sais à quel point c'est spécial d'être lié au Real Madrid ».

Gvardiol aurait reçu des offres du Real Madrid et Chelsea