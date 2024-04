Transfert avorté à l'ASSE, il lâche une révélation

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Irvin Cardona est un joueur de l’ASSE. L’attaquant a été prêté par Augsbourg chez les Verts lors du précédent. Enfin, il a pu rejoindre le Forez. En effet, cela faisait maintenant un moment que l’ASSE faisait les yeux doux à Cardona, sans pour autant parvenir à le faire venir à Saint-Etienne. De quoi donner des regrets au principal intéressé ? Pas vraiment…

Profitant du mercato hivernal pour ce renforcer en vue d’aller chercher la montée en Ligue 1, l’ASSE a notamment accueilli Irvin Cardona. Ancien joueur de Brest, l’attaquant de 26 ans a été prêté par Augsbourg. La fin d’un feuilleton qui avait débuté depuis un certain temps maintenant dans le Forez. En effet, Cardona est une piste de longue date de l’ASSE, mais cela n’avait jamais pu se concrétiser. Cette fois a donc été la bonne pour parvenir à un accord.

« J'ai malgré tout appris des choses sur le plan football et humain »

Retrouvant des couleurs à l’ASSE après quelques galères en Allemagne, Irvin Cardona aurait pu connaitre cette situation bien avant s’il avait choisi les Verts dans le passé. Mais pas de quoi lui donner dans des regrets. Dans un entretien accordé à L’Equipe , Cardona a assuré : « Je regrette de ne pas être venu plus tôt à l’ASSE ? Non, car j'ai malgré tout appris des choses sur le plan football et humain qui m'ont renforcé. Le rapport au travail, par exemple, est plus strict et plus professionnel, chez les Allemands. Ils ont un peu d'avance sur les Français. Mentalement, je me suis endurci. Cela se voit aujourd'hui dans mes matches. Dans la difficulté, j'arrive à surmonter. Ma fin de match contre Bordeaux est un exemple de force mentale, même si je ne suis pas le seul à en avoir fait preuve ».

« Cela a renforcé mon idée et ma détermination à rejoindre les Verts »