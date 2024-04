Mercato - PSG : Grosse inquiétude en Espagne à cause de Mbappé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Vainqueur de la Real Sociedad ce vendredi soir (0-1), le Real Madrid s'est approché, un peu plus, de son 36ème titre de Champion d'Espagne. Le club entraîné par Carlo Ancelotti compte 14 points d'avance sur son dauphin, le FC Barcelone, et devrait dépasser les 90 points. Une domination que regrette Javier Tebas et qui pourrait grandir avec l'arrivée prochaine de Kylian Mbappé.

Le Real Madrid est au-dessus cette saison. Sauf incroyable catastrophe, le club merengue devrait être couronné Champion d'Espagne dans les prochains jours. À cinq journées de la fin de la saison, l'équipe madrilène compte provisoirement quatorze points d’avance sur le FC Barcelone. Un écart abyssal qui traduit la nette domination du Real Madrid en Liga.

PSG - Mbappé : Message réconfortant avant de partir cet été ! https://t.co/oPfPQluZ24 pic.twitter.com/xf2HzRphSp — le10sport (@le10sport) April 26, 2024

Tebas regrette la domination du Real Madrid

Présent à Gijon ce vendredi, Javier Tebas a regretté la toute puissance du Real Madrid cette saison. « J'aime les championnats qui se gagnent avec moins de 90 points, celui-ci semble se gagner avec plus de 90 points, mais les autres clubs auront du mal à atteindre les 90 points, aucun des autres clubs n'atteindra les 90 points » a confié le président de la Liga qui, pour rappel, entretient une relation glaciale avec Florentino Perez.

L'écart pourrait grandir la saison prochaine