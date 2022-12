Mercato : Le PSG est fixé pour son échec avec Endrick

Thomas Bourseau

Pépite du football brésilien, Endrick (16 ans) a fait couler beaucoup d’encre dans la presse quant à son transfert qui s’est concrétisé ce jeudi par un accord avec le Real Madrid. Le PSG a perdu la bataille et Juni Calafat y serait pour quelque chose.

Bien que le PSG ait fait part d’un réel intérêt auprès de Palmeiras pour le transfert d’Endrick en formulant une offre comme son père Douglas le confiait dernièrement à Fabrizio Romano, celui qui est considéré au Brésil comme étant le nouveau Neymar ne débarquera pas au Paris Saint-Germain pour y rejoindre son compatriote.

Endrick a finalement choisi le Real Madrid en snobant le PSG

En effet, ce jeudi, le Real Madrid et Palmeiras ont officialisé le transfert d’Endrick qui ne sera effectif qu’à l’été 2024, moment où le joueur atteindra sa majorité. Et le PSG sait à présent pourquoi il a manqué son coup sur le marché des transferts avec Endrick en finissant par s’incliner devant le Real Madrid.

Juni Calafat, l’homme derrière le succès du Real Madrid pour Endrick