Mercato - Real Madrid : Endrick recale le PSG et sort du silence

La rédaction

À seulement 16 ans, Endrick avait déjà tous les plus grands clubs à ses pieds puisqu'il était pisté par le PSG, le FC Barcelone, Chelsea ou encore le Real Madrid. Ce jeudi, le club madrilène a officialisé le transfert de la pépite brésilienne pour une arrivée en juillet 2024. Après son transfert, l’attaquant a souhaité réagir et a rendu un bel hommage à son club : Palmeiras.

C’est désormais officiel, Endrick rejoindra bel et bien le Real Madrid en 2024 pour un montant de 35M€ + 25M€ de bonus. Ce jeudi, le club madrilène l’a annoncé dans un communiqué : « Le Real Madrid, Palmeiras, Endrick et sa famille sont parvenus à un accord pour le joueur intègre le Real Madrid à sa majorité, en juillet 2024. Jusque-là, Endrick continuera sa formation avec Palmeiras. Le joueur se déplacera à Madrid dans les prochains jours pour visiter les installations du club. » Longtemps convoité par le PSG, le joueur a notamment réagi sur les réseaux sociaux en repostant la publication du Real Madrid officialisant son arrivée en story sur son compte Instagram . Après son transfert, voici les premiers mots d’Endrick et a tenu à remercier son club : Palmeiras.

📲 Endrick on IG. pic.twitter.com/BjRQUTU0zp — Madrid Zone (@theMadridZone) December 15, 2022

«Je remercie Palmeiras»

Après l’officialisation de son transfert, Endrick a souhaité rendre hommage à son club : Palmeiras. « Je remercie Palmeiras. Le plus grand champion du Brésil. Champion d'Amérique et du monde, et à jamais le club de mon cœur, pour m'avoir offert tout ce dont j'avais besoin pour devenir ce que je suis aujourd'hui, pour m'avoir aidé à réaliser mes rêves et pour avoir respecté mon souhait et celui de ma famille. »

«Je continuerai à me consacrer à Palmeiras»