Mercato - PSG : Le clan Endrick a lâché une réponse fracassante à Barcelone

Malgré l'intérêt du PSG et du FC Barcelone, Endrick s'est engagé en faveur du Real Madrid. Pour tenter de convaincre le « nouveau Neymar », Xavi aurait approché personnellement ses agents. Et alors qu'il ne voulait pas signer au Barça, Endrick aurait mandaté l'un de ses représentants de recaler le coach catalan pour lui.

Etincelant sous les couleurs de Palmeiras, Endrick aurait tapé dans l'œil de plusieurs écuries européennes, dont le PSG et le FC Barcelone. Et malheureusement pour le club parisien et l'écurie blaugrana, le « nouveau Neymar » a choisi de signer au Real Madrid. Alors que son transfert à la Maison-Blanche vient d'être officialisé, Endrick ne rejoindra le Santiago Bernabeu qu'à sa majorité, soit à partir du 21 juillet 2024.

Xavi a approché le clan Endrick pour le faire plier

Ce jeudi, Bernabeu Digital a fait un nouveau point sur le transfert d'Endrick, révélant notamment certaines coulisses de l'opération. Plus précisément, le média espagnol a raconté comment le crack brésilien de 16 ans avait snobé le FC Barcelone pour s'engager en faveur du Real Madrid.

Endrick a demandé à son agent de recaler le Barça