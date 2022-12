Mercato - PSG : Le transfert d'Endrick est bouclé, son futur salaire est déjà connu

La rédaction

Alors que le PSG était sur le coup, Endrick devrait finalement s’engager avec le Real Madrid. Les Merengue auraient conclu un accord pour un transfert à hauteur de 70M€ avec Palmeiras afin de s’attacher les services du nouveau prodige du football brésilien à partir de 2024. L’attaquant âgé de 16 ans devrait signer un contrat allant jusqu’en juin 2030, dont les chiffres ont été révélés.

Âgé de 16 ans, Endrick avait la plupart des plus grosses formations européennes à ses pieds, dont le PSG. Mais il semble que ce soit le Real Madrid qui ait raflé la mise sur ce dossier. En effet, d’après les informations de Fabrizio Romano, le nouveau prodige du football brésilien devrait rejoindre les Merengue à partir de 2024, année où il atteindra sa majorité. Si rien ne serait signé pour le moment, le Real Madrid aurait conclu un accord verbal avec Palmeiras pour un transfert de 60M€ plus 12M€ de bonus.

3M€ par an de 2024 à 2027

Ce vendredi, Defensa Central nous en dit un peu plus sur le bail qui attend Endrick dans la capitale espagnole. D’après le média spécialisé dans l’actualité de la Casa Blanca , « deux contrats » attendraient le jeune attaquant brésilien. Un premier allant de 2024 à 2027, avec un salaire de 3M€ par an. « Ce chiffre suppose toutefois que les performances actuelles de l'attaquant vert et jaune se maintiennent et augmentent au fil des mois », précise Defensa Central .

Un salaire doublé pour ses trois dernières années de contrat